男子阿國（化名）遭到2名兒子指控，父母親在1993年結婚後，他們陸續出生並同住，直到2009年父母親離婚，父親在這段期間，僅是住在同一空間的人，無論教導養育、家庭經濟負擔，均由母親一肩扛起，靠著當清潔工微薄薪資及教會教友熱心相助，將他們扶養長大，他們因而請求免除對父親的扶養義務。

法院審理，阿國的2名兒子主張，父親無正當理由，未盡其身為人父的扶養義務，同住時期還經常性在外積欠債務，常有人到家裡討債，而父親縱使有工作賺錢，卻認為無須花用在他們即及家庭上，所以的錢都用在他自己的個人花費。

而且父親對他們及家庭不聞不問，包含他們幼稚園、國中小、高中大學的畢業典禮，甚至是結婚等重大典禮、歷程，父親從未出席、參與，在2009年離婚後，雖約定親權由母親負擔，但父親都從未來探視，也沒支付扶養費用，離婚後從此音訊全無。

母親會直到2009才離婚，原因在於想給他們一個完整的家庭，因而隱忍多年，而離婚的原因是父親自始認為，他們母子3人阻礙他追求自由及愛情，因為父親的性向為同性戀。

父親現在因為遭逢疾病，為了要申請醫療補助，而母親深知父親從未盡到身為人父之義務，也不希望讓他們負擔相關醫療費用，所以請他們向法院聲請免除扶養義務，以便父親申請補助之核發。阿國則是表示，同意2個兒子的聲請，並指稱「日後我自己生活自行處理」。

法官考量，阿國現年53歲，雖尚未逾法定退休年齡65歲，但經調閱所得及財產資料，阿國均無工作所得，也無財產，堪認已無法以自有財產維持生活。而阿國在2名兒子自幼至成年之前，未善盡其身為人父應盡之扶養義務，無視他們受扶養之需求，無正當理由未善盡扶養義務，情節確屬重大。

日前依法宣判，阿國的2名兒子主張，依民法第1118條之1第2項規定，免除他們對父親之扶養義務，應屬有據，應予准許。可上訴。