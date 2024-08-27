男子阿國指控妻子小萱（均化名），2人在2008年結婚並育有2名兒子，但雙方嘗試相處後仍感情不睦，小萱在6年前帶著孩子回娘家，在分居期間，小萱除向他拿錢及過年外，均未返家，也未料理三餐給家中長輩，他每月固定支付子女生活費用2.5萬元，學費則是另外給，不滿已3年無互動，憤而訴請離婚。

法院審理，小萱辯稱，雙方已分居約6年，她與兒子3人本來住在婆家，因阿國一直沒有回來住，加上該住處後來住不下，她便帶著2名兒子搬回娘家。之後他發現阿國婚內出軌，但是她很傳統，覺得結婚了就不要離，也和個兒子討論過，長子說他正準備學測，很生氣為何不能為了他與弟弟繼續保有婚姻。

而她原本也想要維持完整的家，不要讓小三稱心如意並上位，雖然2個兒子出生至今都和她同住，但她因為十字韌帶斷裂，因此僅能從事服務業，沒有錢及房子，而且她現在與孩子們住在哥哥所有的房子，但哥哥要求她返還房屋，因此她僅能仰賴存款與父母資助，希望2個兒子的親權皆由阿國行使。

法官認，雙方無法相處與溝通，並且已分居6年，鮮少有所聯繫，而小萱對此也不否認，足認阿國主張，堪予採信。而小萱聲稱不願離婚，但法官量，小萱帶2個兒子搬離後，雙方已分居多年，且未有回復共同生活的跡象，已無夫妻共同生活之實。

法官審酌，雙方分居狀態持續中，並已造成婚姻裂痕更深，且彼此互動冷漠，幾無夫妻之情，對婚姻之破綻均不無責任。日前依法宣判，阿國訴請離婚，洵屬有據，應予准許。2個兒子的權利義務之行使或負擔，由阿國單獨任之，較符合其最佳利益。可上訴。