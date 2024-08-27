男子阿國（化名）在今（2024）年2月某日，搭乘台鐵區間車列車時，趁著當時是下班人潮壅擠，竟在車廂內對1名少女起色心，趁對方毫無防備不及抗拒之際，伸手觸摸她的胸部及臀部，以此方式予以性騷擾得逞，女子不甘受辱憤而報警提告。

法院審理，檢方起訴阿國，依成年人故意對未滿18歲之少女犯性騷擾犯行，請求兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。而被害少女是12歲以上未滿18歲的未成年人，但阿國在警詢及檢方偵查時都供稱，他不知道對方是誰？因此無從認定，阿國是涉犯「成年人故意對少年犯性騷擾罪」。

檢方起訴使用之法條，對於阿國防禦權行使，產生不利影響，法院予以更正論罪，阿國所為犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪。

法官考量，阿國對於犯行都坦承不諱。法官認，阿國趁少女不及抗拒之際，徒手觸摸臀部得手，屬偷襲性、短暫性、有性暗示的不當觸摸行為，在少女尚未表達性自主意願時即已結束，應屬性騷擾行為。

法官認為，阿國僅為逞一己私慾，不顧少女之意願，恣意觸摸胸部及臀部，以此方式性騷擾，不尊重他人身體性自主權，而且阿國的行為，對於少女身心造成相當程度傷害，阿國所為實屬可鄙。

法官審酌，阿國坦承犯行之犯後態度，並斟酌其教育程度、家庭經濟狀況、犯罪之動機、目的、手段、並無前科之素行等。日前依法簡易判決，阿國犯性騷擾罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。

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