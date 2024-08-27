女子小萱（化名）2023年3月某晚，行經一處民宅車庫並偷偷進入後，竊取掛在大門後衣架上的1件外套，隨即穿在身上，走道樓梯間將上半身蓋上雜物，隨即倒頭就睡，直到屋內一對夫婦與女兒要出門時，竟發現小萱躺在梯間，立即喝斥歸還外套並要求她離開，屋主女兒報後，員警發現小萱躲在其他住戶車底下，隨即逮捕送辦。

法院審理，小萱辯稱，她承認有進入該住家，並且拿取外套披在身上，但沒有侵入住宅竊盜犯意，因為她有精神疾病，案發當天吃了安眠藥後在家睡覺，醒來不知為何在那裡。辯護人指稱，小萱她患有思覺失調症，穿外套僅為保暖，並無據為己有之意思

屋主女兒指控，案發當時她準備跟家人出門，穿鞋時轉身看到樓梯間的物品被撒滿地，往裡面走查看情況時，發現一雙腿露出來，她請父親一起去查看，竟是小萱用大包衛生紙等雜物遮住上半身，他們碰小萱的腿也出聲叫她，但都沒有反應。

最後把小萱身上的東西拿開，她還是繼續裝睡，很明顯可以聽到他們講話，卻用力把眼睛緊閉，直到父親喝斥後，她才張開眼睛並說她很累，他們當時很害怕，希望小萱趕快離開，後來發現小萱穿了她的外套，就叫她趕快脫下來，小萱這才離開。

法官檢視醫院精神鑑定報告，小鬚的體智力表現大致與一般人相當，應具有足夠能力，辨識自身行為及其後果，依受測行為推論，有衝動控制的能力，雖自2018年底，因使用非法性藥品就診精神科，主述有失眠問題，而持續接受藥物治療，但是與偶有情緒低落及生活壓力事件有關。

法官認，小萱犯案時，未因精神障礙或其他心智缺陷，導致不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識而行為之能力。小萱當時尚知以雜物遮掩上半身，在屋主女兒質問時，一度回答外套是自己的，被要求時才予以返還。

法官審酌，小萱貪圖一己之私，任意侵入他人住宅，進而竊取財物，顯未尊重他人財產權益，法治觀念淡薄，所為實屬不該，並考量犯後否認犯行，犯罪動機、目的、手段、所竊取財物之價值、及已返還該外套等。日前依法宣判，小萱犯侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。