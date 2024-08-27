簽切結書要小心，務必尋求專業意見，老農誤信農地共有人兒子的賣地謊言，差點簽下農地違規使用切結書，險些淪為替死鬼，除了沒辦法拿到土地之外，其實是幫別人省下50萬的遺產稅。

東森財經報導，老農某天接到農地共有人的兒子來電，表示父親近期往生，目前正在處理遺產繼承事宜，希望老農能夠協助，待完成後就會出售土地給他，這讓老農相當興奮，直接與對方約在地政士事務所，準備簽約。

沒想到真實狀況並非如此，正業地政士聯合事務所表示，對方（農地共用人兒子）繼承該筆農地時，需要向公所申請農用證明，才有利申請免徵遺產稅，但該筆農地被發現有部分違規使用的狀況，需要簽分管協議書或是違規使用之共有人切結書，證明該繼承人的農地並非違規使用人，最終才能拿到農用證明，節省50萬遺產稅。

在此狀況下，若老農真的簽了違規使用切結書，反而是他無法享受該筆農地的稅賦優惠，且未來該筆農地繼承人眾多，老農也不一定買得到當初所說的農地，對方來訪也只是要找省遺產稅的替死鬼，所幸在專業人員的協助下老農並未輕易簽切結書，避免上當受騙。

事實上，農地農用有許多的租稅優惠，包括房地合一稅、土地增值稅、贈與稅及遺產稅等，而遺產中的農地與農作物，若由繼承人或受遺贈人繼續維持農用，農地與農作物可免課稅，反之若違規使用，仍列入遺產的課稅範圍。