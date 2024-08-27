韓廠三星對於維持技術領導地位信心漸失？根據韓媒朝鮮日報報導，三星從2020年財報以來，財報內已不見「世界第一」（world's first）的措辭。雖然三星技術上不斷追趕台積電腳步，但產能與良率仍有明顯差距。

報導分析三星半導體業務部門這10年來的財報，從2014年到2019年，三星每份財報都提到推出全球第一個新產品，並強調領先對手的差距，高度展現其信心。2020年碰到疫情，三星當時坦承對市場環境構成挑戰，仍抱持樂觀態度，但「世界第一」一詞，從這時開始在三星財報消失。

三星的2021年和2022年財報，也不再提及「世界第一」的技術，而是將重點放在鞏固市場的領導地位。到了2023年，甚至連「市場領導地位」也不再從財報中見到。

到2023年，三星半導體部門虧損15兆韓元，當年財報甚至沒有「市場領導力」一詞，並在報告中坦承需求疲軟，未來目標只是「替業務擴張奠定基礎」。三星2024半年報，亦對半導體業務前景抱持謹慎，強調因上半年客戶零組件庫存增加，下半年的成長可能有限。

報導認為，觀察三星近年來的財報，可以發現內部對於在半導體領域「維持領導地位」的信心已不再。