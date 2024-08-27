台北市張姓男子是兼職外拍攝影師，去年5月她在IG邀約A少女拍攝粉女僕、黑貓咪女僕跟旗袍女僕系列照片，拍攝過程中以調整姿勢為由要求A少女躺下後，將她壓在床上硬上，又在A少女盥洗後要求口交，遭拒絕後仍硬來，A少女事後報案，台北地院審理後依成年人故意對少年犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑5年。應執行有期徒刑5年6月。可上訴。

判決指出，張男係兼職外拍攝影師，以社群軟體IG尋找外拍模特兒，其於112年5月間，使用IG結識A少女後，邀約A少女進行拍攝，於112年6月18日下午4時許，與A少女共同前往台北巿中山區某旅館，張男在拍攝過程中，以調整拍照姿勢為由要求A少女躺下後，以不顧A少女拒絕及推開之違反A少女意願之方式，以生殖器進入A少女陰道內而為性交行為得逞，嗣張男射精在A少女身上，A少女即進入浴室內清洗，張男不久後進入浴室內將A少女帶出浴室，另行基於強制性交之犯意要求A少女為其口交，A少女拒絕，張男即不顧A少女拒絕之違反A少女意願方式，逕以生殖器進入A少女口腔及陰道內而為性交行為得逞，並再次射精在A少女身上。

事後，張男問A少女要不要去吃飯，A少女因不知道怎麼從旅館到她知道的地方，擔心張男會不會打她或傷害她，就配合去吃飯。後來張男騎機車載她到餐廳時，張男要求她用手環抱張男，張男送她到家裡附近時，還想親她跟抱她，她沒有讓他親，但有讓張男抱，因為她想趕快離開，張男說覺得她很可愛，還說她看起來很興奮，才想跟她發生性關係，但她平常個性就是比較活潑，不代表她很興奮、更不代表她同意跟張男發生性行為。

張男到案後固坦承以外拍為名義，約A少女至汽車旅館及在拍攝中途發生性行為，惟矢口否認有何妨害性自主之犯意，辯稱略以：雙方係合意性交云云。

法院審酌，被告身為成年人，本應保護未成年人身心健全發展，詎被告僅為圖一己性慾滿足，即對未成年之A少女為二次性侵害之犯行，致A少女學業、生活均受影響，所為實無足取；且被告事後亦未能反省己過，答辯內容一再對A少女為蕩婦羞辱，使A少女害怕男性，會自我傷害、做惡夢；依成年人故意對少年犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑5年。應執行有期徒刑5年6月。可上訴。

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