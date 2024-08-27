「台灣女婿」土耳其藝人吳鳳，曾主持長達9年的旅遊節目《愛玩客》，再加上多年以來的導遊經歷，經常在社群平台分享所見所聞，廣受大眾喜愛。談到近日的墾丁國旅之亂，他也點出最大的問題，所以才會很難吸引到外國觀光客。

吳鳳指出，墾丁一開始並沒有以「觀光」為目的來設計規劃，所以發展並不像國外的著名景點完善。對外國人來說，墾丁大街的特色較不明顯，反而讓觀光客不想要再多花錢，「因為看起來只是一個一般的夜市。」

再來是墾丁的建築、街頭、房子特色也不明顯，所以，來到墾丁的旅客不會立刻有驚訝的反應。「墾丁的確是非常漂亮，有豐富大自然跟生態，但是沒有好好包裝的話，這些也沒有用。」

吳鳳與台灣太太結婚後，定居在台灣。（圖／吳鳳IG）

吳鳳進一步解釋，如果要吸引觀光客，需要有一個具體的原因，例如漂亮的沙灘、名勝古蹟、特色的文化、或者購物選擇等，就像泰國無論是風格、特色、住宿選擇還是價格優勢，每年都能吸引更多的外國觀光客朝聖。

因此，吳鳳建議墾丁目前需要的是一個完整規劃、一種形象、一套具體的玩法，才會讓人願意花費遊玩。雖然比起國外，台灣相對安全，民眾比較熱情，美食選擇多元，「不過其他國家贏在渡假氣氛，墾丁缺了這塊靈魂。」

最後吳鳳希望不只是墾丁，還有綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖等地區都需要越來越多的國外觀光客，才能一起促進經濟成長，否則台灣觀光業始終無法突破，價格偏高、品質卻沒改善，那特色就會大同小異，「這麽漂亮的土地，真需要更有效的宣傳跟包裝！」