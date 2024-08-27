在本月23日美媒財經內幕（Business Insider）引述分析家的報導指出，中國大陸可能會將在未來六個月內攻下台灣最脆弱的離島，金門是最可能的地區，意圖採取「隔離」戰略。對此，退役少將栗正傑26日就氣炸表示，「美國對金門根本就不了解，中國大陸不可能、也不會、也沒必要拿下金門，絕對不會做這種事情」，引發討論。

栗正傑26日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「美國對金門根本就不了解，中國大陸不可能、也不會、也沒必要拿下金門，絕對不會做這種事情」，栗正傑坦言，「中華民國包含台灣省和福建省的金門、馬祖，如果金門失去了，真的只剩下台灣，所以一定要留著金門跟馬祖，代表除了台灣之外，還有福建省的金門、馬祖，這是政治上的意涵」。

栗正傑接著說，「還有金門和廈門之間的感情是很深的，如果台灣一但發生戰爭，金門最安全，解放軍絕對不會去打金門，因為金門跟廈門的感情很好」，栗正傑最後也斷言，「我也希望台灣也能夠金門化，跟中國大陸有來往，所以我覺得中國大陸不可能用武力去傷害金門」。