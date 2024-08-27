民眾黨主席柯文哲陷入假帳風波後，再爆妻子陳佩琪看上億豪宅、⽤4300萬元購⼊台北市商辦。對此，中天《盧秀芳辣晚報》26日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「總統賴清德和柯文哲比較支持信任誰？」許多人一面倒，認為「柯文哲辜負選民的期待」、「柯文哲拿小草的錢亂花」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》26日由「辮子妹」進行街訪，對於柯文哲陷入假帳風波後，民眾比較支持信任賴清德還是柯文哲，許多民眾紛紛表示「柯文哲辜負選民的期待」、「柯文哲拿小草的錢亂花」、「對柯文哲的好感就下降」、「之前新聞報這種事情出來我就有點嚇到」、「欺騙社會大眾，他競選的收支狀況沒跟全民交代清楚，大家以後就去選舉，選舉發大財」。

但也有少部分民眾提到，「我本身支持柯文哲」、「我比較信任柯文哲，因為他們每個黨都會有這種黑幕，我覺得正常的，賴清德在年輕人的觀感上不太好」、「我比較喜歡柯文哲，因為這次是因為發生假帳風波，才導致他有些東西被放大看」。