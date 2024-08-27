民眾黨主席柯文哲的假帳風暴持續延燒，根據《美麗島電子報》26日公布的最新民調顯示，民眾黨的不滿意度來到65.3％，為該黨2019年創黨以來的新高。最新民調顯示，58.9％信任賴總統，較上月增加3.7個百分點。此外，該民調也顯示，有23.4%信任柯文哲，69.1％不信任柯文哲，比2023年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時暴增23.1個百分點。對此，前立委沈富雄26日就表示，「柯文哲民調不稀奇，下個月反感度會更高，民眾黨就是走進歷史的灰燼」，引發討論。

沈富雄26日在廣播節目《POP大國民》中表示，「柯文哲民調不稀奇，下個月反感度會更高，民眾黨就是走進歷史的灰燼」，沈富雄認為，柯文哲這個叫「大奸若善」，這就是騙了35歲以下的年輕人，柯文哲不見得厲害，是剛好時機對了，大家非常厭惡民進黨、國民黨。

而節目主持人平秀琳也提到，從民調來看柯文哲殞落後，小草比較多回到民進黨，對此，沈富雄則說，「這到底是民進黨厲害？還是國民黨不行？這是給國民黨一個很好的機會，國民黨眼睜睜看第三黨完了，應該要分到小草的一半，但他們沒有，年輕人跑向民進黨」。

沈富雄最後坦言，「這是因為民進黨有抗中保台牌，第二張牌是肅貪，這肅貪不分親疏一律通殺，光是這兩點，年輕人就過去了」。

該份民調由《美麗島電子報》，戴立安調查規劃問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪），調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查時間為2024年8月21日至8月23日，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為±3.0％。