台中市一名男子阿偉（化名）近日在法院提起訴訟，指控其妻小美（化名）的同事阿豪（化名）在辦公室角落、茶水間以及出差車輛中對小美進行摟抱、親吻、撫摸等行為，侵犯其配偶權，最終法院判決阿豪需賠償阿偉15萬元。可上訴。

根據阿偉的說法，他與妻子小美於民國110年8月結婚，兩人育有一名未成年子女。由於阿偉的朋友阿德（化名）任職於「科技公司」，因此阿偉請託阿德安排小美進入該公司，小美隨後於111年11月入職並擔任行政助理，而與任職工程師的阿豪成為同事。

然而，阿豪卻假藉照顧新同事之名，多次藉故接近小美。根據阿偉指控，阿豪曾在辦公室角落、茶水間以及出差車輛中對小美進行摟抱、親吻、撫摸等行為，甚至要求小美每日向其報備行蹤，並以抱抱親親作為下班前的條件。更令人震驚的是，阿豪在112年6月15日竟然要求小美為其口交，並多次強行拉扯小美的衣褲，進行侵害下體的行為。即使在日常交流中，阿豪亦自稱是小美的哥哥，毫不掩飾對其有超越同事關係的情感與慾望。

事情最終曝光是在112年7月19日，阿豪的父親從公司監視器畫面中察覺異常，主動聯絡阿偉，這才使真相浮出水面。然而，小美因害怕遭到阿豪及阿德的報復，最初並未坦承此事。直至112年8月底，小美才向阿偉坦白。此事對阿偉造成極大打擊，甚至被診斷為憂鬱症，因而決定提起訴訟。

阿豪在法庭上則否認所有指控，強調他與小美的互動純屬正常同事間的交流，並指稱小美也曾主動親吻他、甚至主動要求接送。然而，法院認為阿豪的行為已經逾越了普通同事間的界限，對阿偉的婚姻權益造成了嚴重侵害，最終判決阿豪須賠償阿偉15萬元。可上訴。