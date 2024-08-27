大陸科技巨頭華為將推AI晶片挑戰輝達地位，《華爾街日報》等外媒報導，華為正準備推出新款AI晶片Ascend910C（昇騰910C），傳出最快會在今年10月開始出貨。前立委郭正亮強調，大陸AI公司開始透過大語言模型編寫更高效的代碼，提高AI的效率，解決沒有先進晶片的問題。華為的910C晶片也在挑戰輝達，美國半導體研究公司分析師指出，如果華為真的成功生產，輝達又繼續受出口限制，輝達將迅速失去大陸市佔率。

郭正亮26日在《亮點交鋒》節目表示，中國大陸另闢蹊徑，這也是《華爾街日報》登的，他說中國大陸的AI公司當然買不到最高階的晶片，可是他另闢蹊徑，開始透過大語言模型編寫更高效的代碼，提高AI的效率，解決沒有先進晶片的問題。還有一些公司，建構了更小、更專業的模型，採用耗能耗時更少的辦法來作訓練。他舉的是李開復的公司「零一萬物」，他沒有用大量的圖形處理單元。

郭正亮指出，中國大陸的AI公司照樣繼續誕生，即使他買不到最高階的GPU，因為他們用軟體改善的方法，照樣讓他可以做出來。而且他申請了更多的應用的專利，所以還是很蓬勃地在發展，「所以你堵不住他啦！」還有一些公司是轉向專業領域應用需求的開發，百度的CEO李彥宏就說，如果沒有應用，只有基礎模型，那不管是開源閉源都毫無價值！

「這個就是華為在做晶片，在挑戰輝達嘛！」郭正亮強調，你NVIDIA不賣H100，那人家就做出910C！所以有人說，那大概又要來進一步至才華為的昇騰晶片910C？「沒完沒了啦！」自己以前大學本來念機械系、學理工的，很多朋友都是理工的工程師，「科技，不必然只有一個solution（解決方案）！」不要以為達成最終目標，就只能靠你美國那一套？美國太高估自己了！

郭正亮提到，美國也在講，半導體研究公司SemiAnalysis分析師派特爾（Dylan Patel）說，華為昇騰910C的性能，可能比輝達降規再降規的B20好；如果華為真的成功生產，輝達又繼續受出口限制，輝達將迅速失去中國大陸市佔率。SemiAnalysis也指出，如果沒有進一步的美國管制，華為明年大概可以生產出130萬到140萬片的昇騰910C；但產業界人士心知肚明，美國政府今年絕對會更新管制範圍。

「這個就是現實的狀況，所以你堵不了別人的啦！」郭正亮直言，然後你用你美國自己的觀點在「管窺」全世界，但全球的經濟秩序、全球的貿易，正逐漸地讓美國愈來愈跟世界脫節！這個就是目前我們所看到的狀況。所以不只科技擋不住，貿易也圍堵不了，而中國大陸會因為他不斷地累積的種種的工業的能量，「厚積薄發的現象，不會中止的！」