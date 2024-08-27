總統賴清德大選前被質疑新北萬里老家違建「賴皮寮」爭議，賴當時在政見發表會宣布，萬里老家將交付公益信託，被在野黨質疑遲不兌現。而就在就職百日前夕證實，27日將在該地舉辦萬里礦工生活紀念館啟動說明記者會。中廣前董事長趙少康直批，賴清德凡事正面對抗，因為他是雙少數總統，籌碼不多，只好搞大罷免，大家現在的期望很低，只要不打仗就好，所以賴清德的民調支持度還能維持，這實在是人民的悲哀！

「賴清德『新三不』，讓朝野對撞、兩岸對抗！」趙少康26日在臉書發文質疑，賴清德上任至27日滿一百天，因為他的擇惡固執，這一百天以來，兩岸對抗、朝野對撞，他的表現比蔡英文更糟，賴清德硬不承認自己是少數總統，到處硬碰硬，未來執政績效堪憂。

趙少康直批，賴清德的個性固執，從大選期間處理「賴皮寮」的做法就看得出來，上任以後更明顯，他是得票40%、立法院席次不過半的「雙少數」總統，卻完全無視在野黨，就是不溝通、不妥協、不合作，加上民進黨自己內部鬥爭不斷，2026縣市長大選提前開打，讓台灣絲毫沒有休養生息的機會。

趙少康提到，蔡英文剛上任時，自己曾期許她任內可以達成「兩岸和平、兩黨和解」，直到8年任期卸任，蔡英文兩項都沒有做到。接任的賴清德比她更糟！蔡英文至少個性陰柔，衝突不多，但是賴清德凡事正面對抗，因為他是雙少數總統，籌碼不多，只好搞大罷免，從謝國樑開始，接著就等著立委上任滿一年，只要罷免國民黨幾席立委，在立法院就能擺脫少數席次的限制。

趙少康強調，政治很多時候需要妥協，兩岸關係也是，賴清德都用硬碰硬的方式處理，台灣未來局勢堪憂，所幸在這個時候，美、中都有各自內部的問題，都不想台海發生戰事。我認為，除非台灣逼得大陸不得不打，雖然未來兩岸關係不會改善，但應該也不至於開戰。

趙少康直言，雖然賴清德的表現實在乏善可陳，不過大家現在的期望很低，只要不打仗就好，對內政、經濟也不太在乎了，所以賴清德的民調支持度還能維持，實在是人民的悲哀！