國防部長顧立雄前往高雄總醫院慰勉醫護人員。（軍聞社記者吳柏融攝）

國防部長顧立雄視導軍備局第205廠。（軍聞社記者吳柏融攝）

秋節將屆，國防部長顧立雄26日代表總統賴清德，前往視導南部測考部隊，慰勉參加天馬操演官兵，對大家戮力執行訓練的表現，表達肯定。

「先求熟，再求準」。顧部長視導時也勉勵參演官兵，精進戰技與訓練成果，把握射擊訓練機會，全力以赴。顧部長並提前祝賀大家秋節愉快、頒發團體慰問金，對官兵們戮力執行操演訓練，發揮團隊默契，給予高度肯定。

顧部長稍早代表賴總統前往高雄總醫院慰勉醫護人員，除聽取任務簡報，了解醫療設備建購、醫療救護情形外，並轉往探慰秦良丰下士及其家屬，聽取院方說明病情，了解復健狀況，親自為他們加油打氣，並指出將會盡最大力量，協助秦員後續相關窒礙問題，減輕家屬負擔。

隨後，顧部長在常務次長黃中將等人陪同下，前往軍備局第205廠，實際視導輕兵器製造過程，了解彈藥產製能量，並感謝所有辛苦工作的同仁，長期投入軍備生產的付出，同時預祝佳節快樂平安。