新式「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」於「天馬操演」首度實彈射擊。（記者簡廷哲攝）

「天馬操演」實施夜間射擊，精準命中目標，展現全天候作戰能量。（記者簡廷哲攝）

M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統、M1167悍馬車。

第4作戰區昨日起一連2日實施年度「天馬操演」，由陸軍、海軍陸戰隊所屬反裝甲部隊，進行拖式飛彈實彈射擊，其中，新型「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」於操演中首度亮相，該系統透過「輔助追瞄閘門」功能，可有效鎖定目標，且讓射手有數秒時間修調校正，比起舊式線控導引有較佳穩定性，大幅提升全天候射擊精準度。

「天馬操演」昨日於屏東枋山靶場舉行，由機步269旅等9個單位的反裝甲部隊施測，同時也實施夜間射擊，驗證部隊全天候作戰效能。

此次公開亮相的「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」除可射擊拖式2A、2B飛彈外，也整合手柄式操控模組、雷射紅外線測量距離、系統輔助瞄準目標及自動檢測功能等特性，大幅提升接戰及快速反應能力；射手透過其閘門自動追瞄功能，可精準鎖定敵裝甲部隊，過程中，縱使車輛在移動過程產生偏離，也有數秒時間可供校正，有效精準命中目標。

射擊過程中，陸軍M1167、M1045A2拖式飛彈車，以及陸戰隊CM25履帶拖式飛彈車先後實施射擊。當車輛抵達靶位後，射手接獲命令，透過輔助追瞄閘門，以及光學瞄準具追蹤、線控導引方式，將目標資訊傳送給飛彈，直朝海上靶船追擊而去，命中目標。在夜間射擊方面，參演官兵在能見度有限的情況下，則用熱顯像完成目標搜索，並成功擊中海上目標，展現全天候作戰能力。