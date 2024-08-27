陸軍43砲指部砲1營官兵於「重砲保養射擊」中，展現砲兵部隊勤訓精練成果。（記者謝承宏攝）

43砲指部官兵在射擊前先行完成彈藥檢查，並將引信、底火結合，確保射擊任務順利遂行。（記者謝承宏攝）

國軍第4作戰區昨日於屏東地區實施「重砲保養射擊」，官兵在想定狀況誘導下，依操演時序、射擊命令操作M109A2自走砲等各式建制火砲，實施翼次及齊放方式射擊。其中M109A2自走砲執行「高射界射擊」，以驗證砲兵部隊在面對特殊地形或城鎮障礙時，仍能精準命中目標，展現砲兵部隊堅實戰力。

為驗證砲兵火力支援效能，第4作戰區由陸軍43砲指部、砲兵訓練指揮部及海巡署東南沙分署，分別操作M109A2、M109A5、M110A2自走砲及155公厘榴彈砲等各型火砲實彈射擊，依序實施「阻止擾亂射擊」、「灘岸火殲射擊」及「反擊支援射擊」等課目，使官兵能熟稔建制武器操作，同時訓練聯合火力協調機制及武器裝備效能，並驗證聯合打擊戰力。

天剛破曉，參演官兵均已完成彈藥檢整及結合引信等作業，並在彈體上寫下「捍衛南疆」等語激勵士氣。砲班獲令後，由155公厘榴彈砲率先發起攻擊，以不間斷火力，模擬對登陸船團進行襲擾，接續演練灘岸火殲及反擊支援等課目，以齊放集中火力，持續對敵進行壓制，砲聲不斷在陣地間迴盪，用「重量級」的砲聲，展現守護國土的決心。

值得一提的是，砲兵訓練指揮部官兵在阻止擾亂射擊後，旋即將3門M109A2自走砲砲管調高，並迅速完成射擊諸元調校，首次在重砲保養射擊中，實施「高射界射擊」；隨後，砲管聳立在陣地中央，瞬間成為全場焦點，射擊指揮官下達「二連一砲，發射！」火砲瞬間擊發，朝空中飛出、震撼訓場，展現砲兵部隊專業職能及勤訓精練的成果。