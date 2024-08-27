為維護印太區域穩定，美軍擬藉發揚空中戰力優勢，嚇阻共軍擴張野心。圖為F-22A戰機進行空中加油。 （取自DVIDS網站）

美軍研擬發揚先進電戰與指管優勢，強化空地協同效能。圖為美軍在演訓中架設通信天線。（取自DVIDS網站）

美軍近年多次舉行「彈性戰鬥部署」演訓，透過提升後勤支援效能，維持機隊長期作戰能力。（取自DVIDS網站）

軍聞網站「The Aviationist」23日報導，美國空軍研擬於明年舉行「部隊重返太平洋」（REFORPAC）軍演，想定中共發動大規模軍事入侵情境，立即自美國本土、阿拉斯加與夏威夷基地，調動大批機隊和兵力進駐西太平洋，藉此驗證快速投射與戰備部署能量。

美國空軍參謀長阿爾文上將17日出席智庫「哈德遜研究所」活動時表示，演習涵蓋整個西太平洋「任務層級」（mission-level），規模與範圍將較過往以特定基地與地區為主的「特遣行動層級」（task-level）更大。為期14天演訓期間，美國空軍也將與印太司令部、北方司令部與戰略司令部合作，自前述3處基地，調派大批戰機、加油機與運輸機，前進日本與南韓執行部署任務。另配合澳洲主導的「護衛軍刀」聯演，藉由增加動態兵力部署演訓，以及納入盟邦基地後勤支援演練，強化美軍投射能力。

報導指出，鑑於全球地緣政治格局已重返大國競爭趨勢，因此「部隊重返太平洋」軍演的名稱與概念，也借鏡冷戰時期對前蘇聯大舉入侵北約盟邦的想定，由美軍自本土調動大量部隊及物資，橫跨大西洋增援歐陸的「部隊返德」（REFORGER）演習的經驗，確保美軍有能力迅速在印太區域集結優勢空中戰力，在大國衝突情境中克敵制勝。

阿爾文上將強調，鑑於中共持續擴張海空軍，對東亞地區構成嚴峻威脅，因此，美軍近年來也積極舉行「紅旗」系列、「彈性戰鬥部署」（ACE）與「轟炸機特遣隊」（BTF）等各類演訓，藉由美軍遠征作戰經驗與「分散式作戰」（DMO）能量，強化嚇阻潛在威脅。