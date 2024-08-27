美國《國防新聞》（Defense News）23日報導，美陸軍已與「內華達山脈」公司（SNC）簽署合約，委託其主導「高精確度偵測及運用系統」（HADES）計畫的系統整合工作，未來將負責打造新一代情監偵（ISR）任務機隊，強化陸軍戰場覺知能量。

美國陸軍與SNC公司於22日簽署第一筆9350萬美元（約新臺幣30億元）合約，委由該公司在未來12年內，主導「高精確度偵測及運用系統」系統，以及空中情監偵任務載臺的系統整合與機體改造工作，由於整個計畫時程長達12年，估計最終總價上看9.9億美元（約新臺幣320億元）。

報導指出，美陸軍先前已著手推動HADES計畫，其中第1項計畫是與Leidos公司簽約，並以龐巴迪的「挑戰者650」客機為載臺，在其上裝設「空中偵察與目標獲取多任務情報系統」（ARTEMIS），用於執行情監偵任務。第2項則與L3Harris公司合作，改裝龐巴迪公司旗下的「環球快車6500」商務客機，用於搭載「空載偵察暨電戰系統」（ARES），以便與地面「長程精準火力」（LRPF）系統連線，提升偵攻一體（sensor-to-shooter）打擊能力。

此外，SNC公司則於去年11月贏得「新一代陸軍戰區高空遠征機載信號情報」（ATHENA-S）計畫，負責打造2架原型載臺進行驗證與測試。儘管前2項項目的原型機已擁有參與實際任務紀錄，緣於SNC公司今年4月獲得美國空軍合約，打造新一代「末日指揮機」，因此不排除美國陸軍希望由同一家公司接手總數14架的機隊系統整合任務，藉此汰換現役老舊的RC-12偵察機，強化跨軍種作業互通性，有效滿足任務需求。