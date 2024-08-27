皇家馬來西亞海軍證實，飛彈快艇「劍客號」（KD Pendekar）於當地時間25日下午，在柔佛地區近海意外觸礁，所幸39名艇員在沉沒前平安獲救。大馬海軍除將展開打撈作業，也宣布將派遣專案委員會調查事故原因。

大馬《星報》（The Star）報導，「劍客號」快艇執行任務期間，於柔佛州丹絨彭尤索（Tanjung Penyusop）灣2浬外水域，意外撞擊疑似礁石的水下不明物體，隨後因主機艙間進水而失去動力；所幸馬國海巡單位即時馳援，在該艇於當地下午15時54分（約臺灣時間同時）沉沒前，順利救出39名艇員，未釀成傷亡。

根據馬國海軍資料顯示，1979年服役的「劍客號」，屬於瑞典製造的4艘「漢達蘭級」（Handalan-class）飛彈快艇之一，該級快艇滿載排水量約270噸，配備3組MTU 柴油主機，最高時速達34.5節（約每小時64公里），艇上除配備1座57公厘艦砲，還配備1座波佛斯（Bofors）公司40公厘機砲與1座MM40「飛魚」反艦飛彈發射器。

大馬海軍表示，現階段將首先組成專案委員會，詳細釐清事件過程與可能原因，並配合後續打撈作業，進一步檢視受損狀況與後續計畫。