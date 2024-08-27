美國參謀首長聯席會議主席布朗上將近日無預警訪問中東，26日和以國政府高層會面，盼緩解區域緊張；以國與「真主黨」雖於前一日猛烈交火，但也陸續透過管道暗示無意發動全面戰爭，可望使衝突暫時降溫。

英國《衛報》（The Guardian）報導，布朗24日起，陸續訪問約旦和埃及，並在26日清晨抵達以國，和以方高層會面，針對當前局勢及美軍近來增派兵力部署中東相關措施交換意見。布朗強調，美軍部署的2支航艦打擊群與優勢戰力，旨在傳達強而有力的訊息，除嚇阻大規模衝突，協助以國自衛，也能在美軍官兵遭攻擊時，提供必要保護。

儘管消息顯示，25日在埃及開羅進行的新一輪以哈停火談判仍未取得具體進展，但布朗重申，停火協議有助減緩區域緊張情勢，因此藉由此次到訪，持續爭取當地盟邦支持，確保採取所有合適方法，避免衝突進一步擴大，進而實現停火目標。

與此同時，以國與「真主黨」25日雖爆發猛烈交火，但「真主黨」領袖納斯拉勒稍後透過電視談話表示，現階段報復攻擊「已按計畫完成」，後續將評估行動影響，若成效不彰，將研擬再採取行動。另一方面，儘管以國總理尼坦雅胡警告「事情還沒結束」，但以國外長卡茲則重申「無意發起全面戰爭」，防長葛朗特辦公室同樣發表聲明，稱葛朗特已與美防長奧斯丁通話，並討論「避免區域升溫的重要性」。

對此，相關報導也引述2名歐美匿名外交官員說法，指以國和「真主黨」已透過中間人傳話，互相表達不希望局勢進一步惡化的意願，有望暫時緩解雙方劍拔弩張的緊張態勢。