49歲女星賈靜雯出道超過30年，演出過多部戲劇作品，精湛演技也讓她獲獎無數，憑藉電影《瀑布》、戲劇《我們與惡的距離》奪下金馬、金鐘獎，和修杰楷結婚過著幸福日子，可以說是事業愛情兩得意。近日她在IG限時動態曬出半夜去河堤散步畫面，十分低調，素顏卻似乎沒被任何人發現。

賈靜雯不時會在社交平台上和粉絲分享生活，近日她在IG曬出自拍照，深夜在河邊散步。她穿著白色T恤，看起相當休閒，雖然低調的戴著黑色棒球帽，將眼睛遮住，不過可以看到她氣色紅潤，皮膚透亮，狀態看起來相當不錯。臉上掛著淺淺微笑，配文寫下「出來走走流流汗，晚上好睡」另一張照片則是她帶著孩子在公園玩遊樂器材，她幽默寫下「這樣夜晚...好舒服！遛完小孩好入睡」。

賈靜雯低調現身河堤散步。（圖／翻攝自賈靜雯 IG）

賈靜雯凍齡狀態，一直讓不少網友相當驚訝：「鴨舌帽下好神秘的媽媽」、「沒人發現低調的姐，太可惜！」、「愈活愈少女！」、「賈靜雯底子超好」、「50了，這狀態絕佳」、「50看起來像30的」、「要是我不會發現是賈靜雯，藏太好了！」

如果只看賈靜雯外表很難想像她已經是3個孩子的媽了，最大的女兒梧桐妹甚至已經成年19歲。另外還有9歲咘咘和7歲波妞兩個女兒，今年暑假她和老公修杰楷挑戰將兩個年幼女兒送去馬爾他遊學16天，賈靜雯坦言自己是個很黏孩子的媽媽，但還是希望讓孩子們學會獨立和互相扶持。