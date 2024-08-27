國際IT市場研究和諮詢公司IDC最新公布「中國人工智慧公有雲服務市場份額（2023）」報告顯示，2023年大陸AI公有雲服務市場整體規模達人民幣（下同）126.1億元，百度智慧雲和阿里雲的市占率皆為26.4％，並列第一。自IDC公布大陸AI公有雲市場報告以來，百度智慧雲已經連續5年蟬聯第一。IDC報告指出，2023年是疫情後第一年，眾多行業企業都面臨增長的壓力，但AI公有雲市場依然實現了58.2％的大幅增長，未來5年AI公有雲市場的最大增長點是大模型。