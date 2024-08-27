南部戰區實彈演習，紅旗-9B升級型號入列

中國最近首次公開展示了升級後的紅旗-9B(HQ-9B)防空導彈，從圖像中可以發現它除了原來體型較大的導彈之外，還配備了體型略小、機動性更靈活的攔截導彈。分析人士認為它足以與美製愛國者-3型（PAC-3）防空導彈匹敵，如果部署到福建沿海，其射程可以覆蓋台灣海峽，足以有效壓制海峽上空所有戰機的活動。

紅旗-9B在2019年中華人民共和國成立70週年國慶閱兵上亮相，圖為地對空導彈部隊一方隊。（圖／新華社）

近期中國中部戰區司令部發布了HQ-9B防空系統影像，引起了許多外媒的高度關注。從外型觀察可以很明顯地看出該系統的最新配置，其中有8枚體型較以前更小的導彈，安裝在同一個移動式直立發射器內。相較於舊型HQ-9A僅攜帶4枚大型導彈，HQ-9B新的設計使能夠以更高的效率對不同距離的各種目標進行攔截，外媒認為，這項改進足以代表中共防空系統能力的重大進步。

解放軍公布東部戰區空軍防空導彈部隊接裝HQ-9B防空系統。（圖／騰訊網）

HQ-9B將發動機從鋼殼材料換成玻璃鋼複合材料，並採用發動機一體化技術，大幅減輕導彈重量。由導引技術更加精準，彈頭從180公斤彈頭減小到30-40公斤。相較於做為模仿對象的俄羅斯S-400防空系統，它使用的40N6導彈的體積和重量幾乎是HQ-9B導彈的2倍。

陸媒《環球時報》指出，體型不同的導彈有相同的長度，但直徑不同，這可以增加每具發射器裝載的導彈數量，同時也能應對不同距離的目標。它們將部署在重要的戰略要地與基礎設施上，應對包括飛機、巡航導彈和戰術彈道導彈的威脅。

解放軍公布的演習畫面中紅旗-9A(上圖）與紅旗-9B(下圖）發射瞬間。相比之下，後者的外型與前者相似，而彈體直徑更小些。（圖／微博）

改進後的HQ-9B交戰範圍估計可擴大到250km以上，大約與俄製S-400防空系統及美製標準-6型差不多，如果使用高拋彈道，甚至能達到400km。它很可能採用包括主動式相控陣列雷達（ASEA）在內的雙模式導引頭，以增強抗干擾能力並應對各種不同的威脅。該發射系統還配備了改進的 HT-233 目標接戰雷達與新型輔助天線，提高雷達的追蹤與瞄準能力，增加攔截精確度，能同時在不同範圍內攻擊多個目標。甚至還可以在預警機或戰機的配合下，以A射B導的方式攔截低空和超低空目標。

中共空軍公布防空部隊演習中出現的紅旗-9B防空系統（紅線圈起）。（圖／中共空軍）

過去俄羅斯的防空導彈技術號稱是世界第一，特別是許多國家極感興趣的S-400還出現供不應求的現象，更新型的S-500甚至還不太願意出口，直到這兩款防空系統在烏克蘭戰爭大出紕漏，整個俄軍防空能力因此受到嚴重質疑。中國以前曾從俄羅斯引進S-300、S-400，也從這兩套系統學習到一些技術，例如在同一座防空系統上配置不同射程攔截導彈的技術。到了中共最新的HQ-9B，證明中國防空導彈已經追上俄羅斯，並具有與美國抗衡的實力。

中共空軍紅旗-9B防空導彈發射瞬間。（圖／微博）

當然，HQ-9B防空系統戰力雖強，但也存在一些問題。首先是它的造價太高，因為這套系統配置AESA導引頭之外，還使用碳纖外殼以減輕重量，並以最新的高能量推進劑做為燃料。這些配備大幅提高HQ-9B的戰力，但是如此一來系統裝備與導彈的造價都同步飆升，遠遠高於紅旗-12和紅旗-22這類低成本導彈，甚至還高於從俄羅斯引進的S-400防空系統。

近來以HQ-9B擔綱主角的演習經常見諸陸媒報導，該系統已大量部署到幾個主要的潛在衝突熱點地區，包括部份南海島礁、 2015年部署到新疆和田(闐)，與中印邊界的克什米爾地區。由於印軍缺乏類似的防空系統，分析人士認為這是印度迅速決定訂購俄製 S-400系統的重要原因。HQ-9B除了在地面部署之外，大約10年前中共海軍也獲得了艦載型號「海紅旗-9B」(HHQ-9B)，部署在包括052C、052D和055等各種導彈驅逐艦上。

中共海軍版的海紅旗-9B防空導彈也廣泛配備於052與055型導彈驅逐艦，圖為052C導彈驅逐艦上發射海紅旗-9B的垂直發射器。（圖／搜狐網）

俄烏戰爭的發展情況讓外界更加確認先進防空系統的重要性，它遏制對手空中優勢的重要力量。外國的智庫與研究人員近幾年來將台海地區列為高危險級別的潛在衝突熱點，經常舉行各種不同設定的台海兵棋推演，共軍廣泛使用的HQ-9B防空系統更是各種兵推不可或缺的角色。中共在面對台海衝突時不只有殲-20隱形戰機，還有先進的防空系統，尤其是當HQ-9B一旦部署到福建沿海，它的射程幾乎就能覆蓋整台海作戰區域，這對台灣空軍戰機與彈道導彈將構成有效的壓制力量，絕不能等閒視之。