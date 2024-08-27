由於中東緊張局勢加劇，加上AI霸主輝達將於28日美股盤後公布財報，抑制了Fed即將降息的樂觀情緒。美國大型科技類股普遍表現不佳，拖累了華爾街股市，各大指數26日多收挫，那斯達克指數下挫152.02點。
道瓊工業指數小升65.44點或0.16%，收41240.52點。
標準普爾指數小跌17.77點或0.32%，收5616.84點。
那斯達克指數下挫152.02點或0.85%，收17725.77點。
費城半導體指數挫跌131.31點或2.51%，收5097.35點。
由於中東緊張局勢加劇，加上AI霸主輝達將於28日美股盤後公布財報，抑制了Fed即將降息的樂觀情緒。美國大型科技類股普遍表現不佳，拖累了華爾街股市，各大指數26日多收挫，那斯達克指數下挫152.02點。
道瓊工業指數小升65.44點或0.16%，收41240.52點。
標準普爾指數小跌17.77點或0.32%，收5616.84點。
那斯達克指數下挫152.02點或0.85%，收17725.77點。
費城半導體指數挫跌131.31點或2.51%，收5097.35點。
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