新冠疫苗救濟困難重重，受到多名被害家屬委託的女律師歸納分析衛福部新冠疫苗救濟審議小組所有會議記錄，赫然發現審議小組目前認定救濟對象僅「定格」在接種AZ疫苗者，其他接種莫德納、BNT等mRNA疫苗者，即使國內外已有「可能引發血栓」的病例或研究論文，均不予採認直接駁回，甚至在會議紀錄上堅稱「mRNA疫苗絕不會引發血栓併血小板低下症」。該女律師寫信向賴清德總統陳情，希望衛福部的資訊能「更新」，並以「通案」從寬認定救濟，降低爭訟與民怨。

現年31歲的女律師翁伊吟日前向也是醫師出身的賴總統投書求助。翁伊吟說，遍查衛福部新冠疫苗救濟審議小組所有會議記錄，發現審議小組只接受接種AZ疫苗（發生血栓）的救濟，嚴重悖離國際醫學現實，也令被害人與家屬深陷不公不義的怨怒之中。

新冠疫苗不良反應受害人及家屬遍覽救濟審議小組會議記錄，懷疑小組成員自成心證，僅承認AZ疫苗會引發接種者血栓，卻不參考國內外醫學機構認為mRNA疫苗也會引發血栓的研究與實例嚴重傷害受害者的被救濟權。（圖／記者侯世駿攝）

翁伊吟還告訴本刊，她的媽媽接種新冠疫苗後全身過敏嚴重發癢，雖然在送醫看診後好轉，但是疫苗不良反應受害者家屬的煎熬心情，我很能理解。翁伊吟還說，她自己在接種新冠疫苗後血壓莫名飆升還頭暈，但之前並沒有高血壓，之所以會特別關心接種疫苗不良反應救濟權益，可能也是「感同身受」。

「年僅40歲、無慢性病史的G小姐，2022年接種新冠疫苗（混打兩劑AZ加一劑莫德納疫苗後），三總用上包括「開顱」等緊急急救，10天後卻仍不幸死亡。」翁伊吟指出，三總醫療團隊11名醫師後來集體署名投書國際期刊，援引整個搶救過程，證實無慢性病仍可能因接種mRNA疫苗產生血栓，盼提供醫界參考。她說，被害人的丈夫「雙先生」向新冠疫苗救濟審議小組提救濟遭駁回，衛福部只是輕描淡寫地回說「mRNA疫苗不會血栓」幾個字，他轉向政院訴願也遭駁回，突與愛妻天人永隔，當事人決定提告討公道。

手上有十多起疫苗重症或死亡案件的受託律師翁伊吟說，她曾親眼目睹受害人母親哀嚎「只想知道才20幾歲的兒子，為何打疫苗猝死」，也有受害人崩潰哭訴，因打疫苗導致身障，經濟壓力讓家庭快破碎，很後悔打疫苗。她說，自己不是反疫苗者，新冠疫苗也是讓社會恢復正常運作的重要公共政策，但政府設立疫苗救濟制度，就是為協助出現不良反應的接種者度難關；如今，家屬卑微的想得知猝死原因，盼救濟審議程序符合「科學」、「透明」、「合理」，但衛福部這種「黑箱審議」難杜悠悠眾口，才想請求賴總統代為主持公道。

針對新冠疫苗受害者家屬、委任律師投書總統請求協助救濟案審議過程透明化，府方表示，還不知個案狀況，但會轉請衛福部全力協助。圖為時任副總統的賴清德前往疫情指揮中心視察，並慰勉防疫團隊。（圖／報系資料）

翁伊吟信中指出，懇請賴總統協助，要求衛福部新冠疫苗預防接種受害審議小組「保存開會過程錄音」；其次，請審議小組「公布審議過程所參考醫學文獻篇名、資訊」，讓受害人知道預防接種受害救濟小組如何審查、理由為何、所用資料文獻為何？她同時檢附國內外六篇近期醫學文獻（mRNA疫苗可能引發血栓）提供參考，並向總統致歉，若非受害人、家屬極度痛苦無奈，求助無門，她不會想麻煩總統。

立委廖偉翔、陳昭姿今年5月曾陪同疫苗受害者家屬開記者會，引用台北高等行政法院判決書，直指衛福部疾管署「預防接種受害救濟審議小組」（VICP）程序缺乏透明度，審議過程荒腔走板、流於形式，呼籲審議過程應透明、從寬認定救濟申請，避免影響民眾打新冠疫苗意願。但三個月過去了，立委及受害者家屬盼望仍如「空中樓閣」。

翁伊吟就說，遍查審議小組167次（出現首宗新冠疫苗不良反應救濟申請）到225次的會議記錄，歸納出共同的關鍵疑點，她懷疑審議小組成員似已有心證，堅決不採認國內外最新研究文獻記載，mRNA疫苗可能引發接種者（無慢性病）血栓，只要救濟案是接種mRNA疫苗出現血栓，審議小組就直接駁回不予救濟。

翁伊吟指出，曾有受害者、家屬在法庭上要求調閱審議小組會議錄音，想釐清審議過程的疑點，但衛福部卻說「有錄音、但會後沒保存」，還拒絕告知審議是哪幾位小組醫師據此認定，嚴重影響接種新冠疫苗、卻出現不良反應民眾的切身權益。

總統府表示，還未收到翁律師的陳情信，尚未獲知個案狀況，未來會轉情衛福部全力協助。

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