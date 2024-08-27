紅襪捕手簡森看著計分板上自己穿著藍鳥球衣的大頭照。（美聯社）

大聯盟最新的神奇紀錄出現了，紅襪捕手簡森（Danny Jansen）成為史上首位同時登錄在兩隊打線的球員！紅襪27日對藍鳥補賽，簡森名列在藍鳥先發打線，實際卻擔任紅襪捕手上場比賽，在計分板形成「一人打兩隊」的情況，此戰的數據表和棒次卡片被保存下來，可能會陳列在棒球名人堂做為歷史文物。

整個情況並不難理解，6月27日藍鳥與紅襪比賽，當時效力藍鳥的簡森在第2局上場打擊，但是打到一半下雨停賽。7月28日簡森被賣去紅襪，8月27日兩隊補賽，繼續從第2局簡森的棒次開始打，紅襪派出簡森蹲捕，簡森就同時出現在兩隊名單了。

簡森說：「大家不斷談論著締造歷史，我從未想過自己會面臨這種情況，我以為這種事已經發生過了。」簡森賽前收到大量的留言，讚嘆他成為大聯盟歷史第一人（小聯盟3A在1986年出現類似情況）。

補賽從簡森的棒次開始打，藍鳥派出瓦蕭（Daulton Varsho）代打，一旁蹲捕的就是紅襪簡森。當初下雨停賽前的簡森是1好0壞，所以打擊成績仍算在瓦蕭身上。如果簡森當時被弄到2好球，瓦蕭代打成績就會算在簡森帳上，締造簡森在兩隊打線都留下打擊數據的更神奇紀錄。

下雨停賽前的紅襪捕手是麥奎爾（Reese McGuire），如今麥奎爾已被下放3A，總教練柯拉（Alex Cora）派上簡森蹲捕並表示「讓我們締造歷史吧。」藍鳥最終4比1贏得這場補賽。簡森賽後說：「這一切很酷、很怪異又很有趣。」