首場行政院經濟發展委員會顧問會議將於9月3日登場，據悉，行政院長卓榮泰上周邀請擔任分組召集人的前副院長林信義、工總名譽理事長許勝雄、中研院院士朱敬一等政要赴金華官邸密商，了解會議進度及交流建言，顧問團會中獻策，提出「產業生態圈」概念，未來產業園區除地區均衡發展，也應邁向淨零、智慧化。

行政院經濟發展委員會分為創新經濟、均衡台灣、包容成長3組，分別由林信義、許勝雄、朱敬一擔任召集人，共同召集人囊括台積電前董事長劉德音、國泰金控總經理李長庚、國科會主委吳誠文；鴻海集團董事長劉揚偉、宏碁創辦人施振榮、國發會主委劉鏡清；台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮、中小企業總會理事長李育家、行政院秘書長龔明鑫等。

據了解，目前籌備顧問會議的相關工作正緊鑼密鼓進行中，儘管籌備會議日前已召開，卓榮泰仍心繫委員會工作進度，上周於官邸再度邀請3組的召集人及共同召集人，了解會議進度及交流建言。

與會人士指出，在「均衡台灣」方面，顧問團提出「產業生態圈」的概念，未來的產業園區除了地區均衡發展之外，也應持續朝向淨零、智慧化。在研發方面，未來可以分產業別，集合工研院等產官學研力量促進產業升級。

與會人士表示，會中有針對留用人才提出相關建議，指出目前的產業應該往高附加價值的方向提升，下一步也要打造國際人才進來後的社交、生活環境，人才更有機會選擇留下來在台灣生活。也有顧問提出，已經準備退場的學校，或許可以考慮交由企業做為培育相關人才的育才基地。

與會人士表示，卓榮泰仍強調「包容成長」，中小微企業是台灣經濟的基礎，不管是科技上的升級，還是政策上的協助，都期盼讓傳統產業在各方面都有所提升。在現今經濟發展的基礎上，讓全民共享經濟成長的果實，將台灣打造成為創新驅動、普惠大眾的文明國家。

與會人士指出，首次經濟顧問會議訂於9月3日舉行，3大分組召集人將偕同共同召集人和顧問，就各議題進行分組討論後提出結論報告。卓榮泰曾表示9月底將召開委員會議，目前相關工作都已在安排進行，行政院將持續透過經濟發展委員會凝聚各方建言，推動經濟轉型，提升國家競爭力。隨著委員會的工作逐步展開，若進展順利，10月底將再舉行一場委員會議。