今天水氣減少，各地晴到多雲，午後雷陣雨範圍縮小，主要在山區；周四（29日）水氣增多，各地午後都有陣雨或雷雨，是本周天氣最不穩定的一天。中颱珊珊目前在日本南方外海，今晚開始影響九州地區，明天起逐漸向東北大迴轉，橫掃九州、四國、關西、關東及東北地區，影響長達6天，專家直呼「追著打，繞行日本一圈！」

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，今天水氣減少，天氣比昨天穩定，午後對流雲系發展主要在山區附近，各地高溫普遍在33、34度；明天氣與今天類似，周四水氣增多，西半部清晨有降雨機率，午後各地都有陣雨或雷雨，是本周天氣最不穩定的一天。

至於中颱珊珊動態，氣象專家林得恩在臉書發文表示，珊珊颱風今凌晨2點位於日本南方外海，持續往西北西移動，有轉北、再轉東北的趨勢；評估後續移動速度相當緩慢，並循環境駛流場的導引，預估今天起至下周一影響日本，計畫前往日本的民眾應密切留意颱風動態。

林得恩表示，珊珊颱風將繞行日本一圈，暴風圈今天至周四侵襲九州；周四、五（29、30日）侵襲四國；周五、六（31日）影響關西及關東地區；周六至下周一（9月1日）再掃東北地區。