購買健康險、意外險等各式保險是現代人給予自己保障的尋常方式，如果你都沒有的話，有幾個項目在申報綜所稅時是可以列抵扣除額的。

財政部中區國稅局表示，納稅義務人申報綜合所得稅，如本人、配偶或受扶養親屬有支出合於規定醫療院所的醫藥及生育費，可自綜合所得總額中列舉扣除，但以未受有保險給付者為限。

中區國稅局局說，納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬有醫藥及生育費支出，且受有保險給付，因該項保險給付依所得稅法第4條第1項第7款規定免納所得稅，如再准予列舉扣除，顯屬重複，有違課稅公平原則。因此，受有保險給付的醫藥及生育費不能再自綜合所得總額中列舉扣除。

中區國稅局舉例說明，某甲申報綜合所得稅時，列報某A醫院醫藥費50萬元，如領有保險給付60萬元，則該筆醫藥費不得列報；又某乙申報綜合所得稅時，列報某B醫院醫藥費50萬元，如領有保險給付30萬元，則該筆醫藥費應先減除保險給付30萬元後，再以餘數20萬元列報。

中區國稅局提醒，納稅義務人申報列舉扣除醫藥及生育費時，除須為公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確的醫院者外，如已受領保險給付，就不能再申報扣除，國稅局提供查詢的扣除額參考清單所列醫藥費資料，僅供申報時參考，仍應自行減除保險給付後再行列報。