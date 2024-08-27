中國廣播公司被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，並要求名下13筆土地及建物移為國有，追徵已移轉或出售的29筆土地，共77.3億元價額，中廣提行政訴訟，台北高等行政法院判決認定，中廣早就脫離國民黨持有及控制，26日判決撤銷黨產會處分，可上訴。對此，前中廣董事長趙少康表示，感謝法官還原真相，洗刷中廣附隨組織的污名，呼籲黨產會停止上訴，不要一錯再錯。

趙少康昨深夜在臉書發文，黨產會錯誤認定中廣是國民黨附隨組織，還要追徵中廣77.3億元，台北高等行政法院終於判決黨產會敗訴。感謝法官還原當初的交易事實，他們當年本來就是從中時集團，而不是國民黨購買了中廣的經營權。

趙少康指出，當年國民黨為了遵守廣電法的「黨政軍條款」，急急忙忙的把中影、中視及中廣賣給中時集團，後來中時集團又再將中廣轉賣給他。這個過程，當時的媒體報導都很清楚，中時集團當時不但取得了中廣的股份，也取得了中廣的經營權，不但改組了董事會，也指派了總經理及相關的人事。

趙少康直言，「我一直不能理解的是，我用比中時集團更好的條件，從中時集團買了中廣，為什麼黨產會以及民進黨政府反而不斷地質疑我是非以相當對價取得中廣的股份？」

趙少康表示，「我要再次感謝台北高等行政法院法官還原事實的真相，也洗刷中廣是附隨組織這個汅名。我們呼籲黨產會停止上訴，懸崖勒馬，不要一錯再錯！」

中廣公司也發聲明回應，中廣肯定高等行政法院的判決，遲來的正義，總比不來好！中廣股權是從余建新的榮麗公司之子公司華夏公司轉讓給好聽等四家公司，並非由國民黨轉讓。好聽等四家公司接手後，中廣一切都自主決策，本來就不是國民黨的附隨組織，中廣從來沒有受到國民黨的影響，選舉時任何政黨的競選廣告都接受，是一個百分百的商業廣播電台。希望黨產會秉持公平原則，不黨不私，不要再上訴，浪費司法資源。

國民黨回應，感謝台北高等行政法院，依法作出公正判決。從大孝大樓，到中央黨部以及中廣案，黨產會接連敗訴，一再證明黨產會透過司法追徵、濫訴的政治清算，毫無正當性