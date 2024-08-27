一名女子暑假才改搭捷運通勤，見捷運站內很多人咳嗽卻不戴口罩，即便她有戴仍被傳染，短短兩個月內接連感染新冠肺炎及重感冒，她批捷運環境很差，問其他人有沒有同樣困擾？貼文讓一票人有感，直呼尤其是上下班尖峰期間，無法躲避咳嗽的人最崩潰。

原PO近日於《Dcard》指出，搭捷運觀察到很多人咳嗽還不戴口罩，即便她有做防護，全程戴口罩，還是感染新冠肺炎，好不容易康復卻又重感冒，「捷運的環境真的很差，明明我口罩都有戴好，還是三不五時就被傳染」，好奇其他通勤族有無同樣問題？有無提升抵抗力的辦法？

文章上線引發一票通勤族共鳴，不少人抱怨不論是在捷運車廂或月台，都有看到狂咳嗽的旅客，且都沒有戴口罩；有戴口罩的人，咳嗽時還會把口罩拉下來咳，若遇到上下班尖峰時段，人潮擁擠又有人咳嗽，無法躲避真的很崩潰。

也有人說除了基本的戴口罩、勤洗手、噴酒精等防護外，養成早睡早起的習慣、多吃蔬果等，提升抵抗力，就不易生病。