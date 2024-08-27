中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」隊員謝凱蒂，因為擁有精緻五官，加上與女星許瑋甯有幾分相似，因此被稱為「小許瑋甯」。而平常在球場上活潑且不計形象的她，更擁有「浮誇甜心」的稱號。不過近期有消息指出，凱蒂投入千萬給「好樂貸平台」，但該平台卻從7月就開始未正常發放利息，8月1日更宣布暫停上架新案件。

「好樂貸平台」在2019年10月成立，經營5年如今宣告退場，8月1日起暫停新案件上架，進入後續債權處理。而根據《鏡週刊》報導，有熟知內部運作人士爆料，凱蒂也是好樂貸借貸平台投資人之一，而且投資金額竟高達上千萬元。據悉，「好樂貸」是專門蒐集資金，去借貸給公司行號和個人的貸款訊息中介平台，號稱年化報酬率最高可達16％，而且隔年總媒合金額就高達1.4億。

凱蒂被爆借貸千萬給「好樂貸平台」。（圖／翻攝自謝凱蒂IG）

不過，「好樂貸」從7月30日上架最後一個投資案後，就再無更新，許多投資人從7月開始領不到利息，即使業者聲稱會陸續歸還投資人的錢，但始終沒提出確切時間。而對於借貸投資一事，凱蒂在被問及時，先是感到驚訝，隨即低調表示不願多做回應。

其實凱蒂入行十幾年，雖然中間一度嘗試轉戰戲劇圈，並參演過《戲說台灣》中的女鬼角色，但發展不如預期，便回到啦啦隊中應援，並且同時經營YouTube頻道。而她先前參加節目《炸裂吧！女孩》挑戰自我，讓外界看見她有別於球場上應援的一面。