民眾黨主席柯文哲，昨（26）日再遭爆花4300萬現金在商辦買個人辦公室，他稱經費來自選舉補助款，引發外界質疑人設崩壞。民眾黨前立委陳琬惠認為，接下來是柯個人的考驗，因為與假帳案相比，拿選舉補助款買辦公室所涉及的，是觀感方面的問題。

針對相關爆料，柯文哲昨天回應，根據民眾黨規定，選舉補助款3分之1歸中央黨部，3分之2可歸個人，這次花錢買商辦，是要用做辦公室長期使用，媒體追問，是他個人還是黨部辦公室？柯文哲則回應，是他個人的。

陳琬惠昨在政論節目《少康戰情室》表示，政治獻金和選舉補助款是兩個不同的概念，後者是每個候選人的得票數到一定比例時政府會給的錢。她提到，選舉補助款相關規範在民眾黨內，只有針對總統級選舉，即3分之1款項要回歸給黨，3分之2可自行使用的規定，而其他民意代表的則沒有。

「這個來源講清楚後，剩下就是觀感問題」，陳琬惠坦言，民眾黨在假帳風波爆發後，給外界「信用破產」的觀感，因為記帳確實記得亂七八糟，到現在還在理帳，外界會認為民眾黨在管錢方面很有問題，再加上柯夫人陳佩琪近期又被爆去看豪宅，所有事連在一起後，就會讓外界有「到底有沒有拿政治獻金去買房子」的質疑。

陳琬惠直言，把金流問題講清楚後，接下來是柯文哲個人的考驗，先前民眾黨假帳案爆發時，可以說民眾黨立委黃珊珊是選舉總幹事所以要負責，但現在拿選舉補助款買辦公室的事情爆發後，買房子的目的是要做個人用、商用，亦或是政黨用，就變成是觀感問題，「就看外界接不接受，他的選舉補助款拿來做商用」。