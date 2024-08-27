曾在台鐵普悠瑪列車翻覆案中，替司機員尤振仲辯護的律師閻道至，收下涉跨國運輸安毒的竹聯幫明仁會桃園分會組長蔣文舜20萬元，聽從蔣的指示，替落網的葉姓毒犯辯護並外洩葉男供述，協助蔣丟棄手機及逃逸，遭台北地檢署起訴並移付懲戒，律師懲戒委員會認為，閻男違反律師法情節重大，決議閻停止執行職務1年，須自費接受律師倫理規範12小時研習。

北檢去年指揮調查局台北市調查處、北市警內湖分局偵辦一起跨國運毒案，查出竹聯幫明仁會成員蔣文舜為首的販毒集團，將二級毒品甲基安非他命夾藏在衣服內，從馬來西亞走私偷運來台，去年3月23日，集團成員葉丞恩在前往收貨時，遭埋伏的專案小組人贓俱獲，查扣俗稱石頭的安非他命結晶63顆，純質淨重2公斤。

葉承恩被捕後，閻道至當天陪同應訊，後來葉男遭檢察官聲押禁見獲准，閻男還到看守所辦理律見，但不久，葉男就更換辯護律師，並稱根本不認識閻男，是蔣男在事發當天臨時幫忙請來的律師。

檢調追查發現閻男將葉男接受偵訊內容，以及案件偵查進度都洩漏給首腦蔣男，甚至通知蔣直接將平常使用的手機丟棄，避免成為證據。

閻道至到案後供稱，當初受蔣的委任處理這件毒品案，收費約20萬元，北檢今年4月依藏匿人犯、洩密等罪將閻起訴，並將閻移付律懲會懲戒。

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