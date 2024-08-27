廣受台灣用戶喜愛的通訊軟體「LINE」，昨（26）日下午開始傳出電腦版無法正常使用的消息，讓不少網友哀號，其實LINE官方先前公告指出，系統已於8月19日起結束對電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援服務，民眾想持續使用需先更新電腦版LINE版本，而Windows8.1與macOS Catalina 10.15.7以下的作業系統無法更新至LINE 8.4.0以上版本，目前只能暫時使用Chrome網頁版的LINE。

PTT八卦板昨日下午出現數篇電腦板LINE壞掉的討論文章，網友紛紛指出下午1點多開始，電腦板LINE一直顯示「網路連線不穩定」，明明手機可以正常使用，但電腦版就是無法傳送、接收訊息，也有人說「從六月就一直威脅說win8以下的LINE要不支援了，還以為只是不支援更新，想不到直接GG」。

據LINE官方先前的公告顯示，系統已於8月19日結束對電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援服務，用戶須更新LINE版本才能繼續使用，且Windows8.1與macOS Catalina 10.15.7以下的作業系統，會因為無法將LINE應用程式更新至8.4.0以上版本，而無法繼續使用LINE，若希望繼續使用LINE服務，則需要先升級作業系統版本。

也有人分享，目前作業系統太舊的用戶，還是能繼續使用「網頁版LINE」，民眾可在 Chrome線上應用程式商店中搜尋，安裝Chrome瀏覽器版本的LINE，缺點是無法使用複製、分享、收回訊息等功能，也無法設定或是查看記事本、公告、相簿等內容，但暫不確定何時會被停止支援服務。