道奇大谷翔平被觸身球打到左腕。（美聯社資料照）

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光芒中繼左投洛夫雷迪（Richard Lovelady）前一場以觸身球砸傷大谷翔平的左前臂，點燃道奇球迷的怒火。根據日媒報導，賽後洛夫雷迪承受不住網友的攻擊，暫時關閉自己的X平台帳號！

洛夫雷迪在第8局被換上來，面對的首位打者就是大谷，他第4球投了時速148公里的近身球，大谷預備出棒時被砸到，痛得他抱著手腕走上一壘。

道奇主場觀眾先是爆出驚呼，隨後怒噓洛夫雷迪，還好大谷站上一壘表示自己沒事，繼續留在比賽中。貝茲（Mookie Betts）接在大谷後面，上來第1球就轟成兩分全壘打。不料洛夫雷迪該局又投了1次觸身球，這次砸在當天壽星孟西（Max Muncy）身上，在34歲生日被147公里的沉球砸到，孟西走上一壘時狠瞪著洛夫雷迪。

光芒與道奇分屬不同聯盟，兩隊在2020年世界大賽交手，道奇4勝2負摘得總冠軍。那時候洛夫雷迪還在皇家，他今年5月才被賣到光芒。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）已確認大谷翔平沒有受傷，可以照常出賽。

洛夫雷迪的X平台帳號被關閉。（翻攝自網路）

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