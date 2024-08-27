民眾黨主席柯文哲遭民進黨台北市議員林延鳳爆料，5月斥資4300萬買進位於林森南路的商辦，柯文哲昨（26）日坦言以選舉補助款買房，將設個人辦公室。資深媒體人陳鳳馨認為，此事最大爭議是柯文哲不斷說民眾黨很窮，卻拿補助款來為自己置產，此舉也是首創先例。

陳鳳馨昨在政論節目《少康戰情室》中指出，上述事件關鍵爭議在於柯文哲不斷說民眾黨很窮，且民眾黨很多在地方上發展黨務的人都要自己出錢，未料選舉補助款1.1億卻有三分之二歸個人，民眾黨真正能拿到補助款的金額非常少。

陳鳳馨強調，對於這麼窮的政黨，選舉補助款竟然是給個人而不是給政黨，這已經不是法律問題而是支持者接不接受的問題，且至今也沒聽說民進黨拿補助款作為選舉人名下房產，民眾黨是首創先例，選舉人拿補助款來購產，此事沒有法律問題，只有私人觀感問題。

另外，陳鳳馨透露柯文哲買的商辦有點破舊，並笑稱她查詢實價登錄後，發現柯文哲是以一坪88.19萬，共48.76坪，4300萬的「歷史最高價」買入。