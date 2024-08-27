大陸健康意識抬升，一種以「氫」為核心的保健療養模式在多地悄然興起。但陸媒發現，山西省晉中市一家氫氧體驗中心販售多項產品，並提供免費吸氫體驗，針對老年人宣傳「包治百病」，卻傳出產品根本沒有宣稱的身體抗氧化療效。當地政府對此已立案調查。

據大陸央視財經報導，山西省晉中市太谷區的一家名為威世爾頓氫氧體驗中心的門市內銷售氫花灑、氫水杯、富氫水機等產品，而1台氫氧機的售價1萬7999元（人民幣，下同，約合新台幣8萬元）。

報導指，店鋪2樓為老年人提供免費吸氫體驗，同時還有講師播放影片資料，不停地宣傳吸氫氣、喝氫水的神奇療效：心血管病、關節病、風溼病、腸胃病、呼吸病和過敏性疾病都能「戰勝」，對癌症也有很好的治療效果。

除了給老年人灌輸「吸氫、喝氫」的神奇療效，報導指，為了讓老年人相信「氫」對身體的益處，一些氫氧機銷售人員還在老年人面前用溶存水素濃度判定液做起實驗，試圖證明喝氫水能讓身體抗氧化。

威世爾頓氫氧體驗中心的老闆道出實情，指他們的產品其實根本沒有宣稱的那些神奇療效，只是用各種手段騙取老年人的信任，讓他們購買產品。老闆也坦言，他在山西晉中有多家分店，稱做這買賣利潤巨大，1台氫氧機利潤5000元，1年賣出300多台，年利潤150多萬元，「就像彎腰撿錢一樣」。

到廣東省深圳市探訪氫氧機生產源頭，深圳威世爾頓公司的銷售經理林總表示，他們生產的氫氧機每台利潤有1萬元之多，產品銷售的目標客戶群明確為40歲到60歲。林總坦言，「氫醫療」其實只是個噱頭，他們是蹭熱度。深圳澳世頓環保科技有限公司的銷售負責人陽總稱自己也說不清楚是否有功效。

對此，據山西晉中市太谷區市場監督管理局26日通報，針對威世爾頓氫氧體驗中心存在虛假宣傳、誤導消費者的問題，經初步調查，兩家為深圳市威世爾頓科技有限公司的代理商，在產品銷售過程中涉嫌存在違規行為；對此已立案調查，後續將根據調查結果依法依規進行處理。