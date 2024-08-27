貿聯-KY 2024年第2季合併營收為129億8399萬6000元(4億128萬美元)，合併稅後淨利(歸屬於母公司業主)為10億245萬4000元(3億115萬4000美元)，每股稅後盈餘(歸屬於母公司業主)為6.13元(0.1905美元)。

貿聯-KY表示，儘管第2季營收持平去年同期，由於公司持續提升的生產力與效率，加上產品組合好，單季毛利率成長至28.11%，創7年半以來最高，營業利益率回升至11.42%，順利達成三率三升，且淨利年增127.4%。

值得一提的是，貿聯-KY連續7季達成自由現金流入，充裕的現金餘額足可支應業務成長、去槓桿、併購及股利發放。

貿聯-KY 2024年上半年合併營收為254億955萬7000元，營業毛利為69億2293萬5000元，營業淨利為25億8470萬2000元，歸屬母公司業主淨利為15億8312萬6000元，每股盈餘為9.69元。

展望第3季，貿聯-KY表示，第3季營運有望第2季好。

就各產品線來看，貿聯-KY表示，工業用線束連續5季營收都在相似水平；隨著資本設備和客製化業務持續貢獻成長，以及工廠自動化和醫療業務可能在2024年下半年展現觸底契機，營收可能會開始出現季比增長；資訊數據線束HPC成長正在加速，數據傳輸和電源解決方案的銷售皆將增加，美國CSP在AI驅動下正在提高資本支出，投資於更多地區的最新數據中心基礎設施和伺服器。

在車用及電器方面，車用因於產業持續逆風，維持保守，但已有潛在觸底的徵兆出現，可能呈築底走勢，類似於工業用部門的情況；電器線束史上首度營收大於車用業務，因新的系統整合專案的量產帶動。

貿聯-KY董事會亦通過最新併購Easys s. r. o.的交易，併購對價為5,150萬歐元；貿聯-KY預計在2024年9月中旬簽署最終購買協議，全資收購Easys。

貿聯-KY表示，Easys的商業模式與公司於2020年收購的新加坡商Speedy Industrial相似，此次併購對象位於東歐，將增加我們客製化產品業務的產能和技術，以滿足半導體設備業務的需求，期望Easys併入我們的工業用事業群後，資本設備能成為工業用事業群的最高佔比業務，進一步提升營運表現。此次併購主要由自有資金支應，在較小規模併購案上展現充足財務彈性。