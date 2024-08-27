出國旅遊回到家，最怕把行李箱輪子上的髒污帶進屋，日本一名主婦日前分享，去百元商店大創買染燙頭髮用的拋棄式耳朵套，套在行李箱輪子上，大小剛剛好、非常密合，貼文PO出後讓網友大讚「超實用。」

一名日本媽媽在社群平台X貼出兩張照片，行李箱4個輪子全套上從大創買來的美容院染燙頭髮經常用到的「拋棄式耳朵套」，馬上解決旅遊回家行李箱輪子弄髒地板的問題，大讚「想到這個的人是天才！」。

小撇步曝光後，一票網友直呼「感謝！這超實用！」、「我家都用保鮮膜+橡皮筋」、「我超需要」、「我也有用類似方法，在飯店帶走2個免費拋棄式浴帽回家套輪子」，但也有人表示，百元商店也有賣行李箱專用襪套。

《華盛頓郵報》曾報導，紐黑文大學飯店及旅遊管理講師瓊絲（Jan Louise Jones）表示，大家旅遊拖著行李箱經過大街小巷，走過各種環境，加上搭機和住旅館，不少工作人員都碰過行李箱，導致髒污、細菌附著在行李箱和輪子上，因此除了行李箱輪子要清潔，行李箱把手也要，建議旅途中一到目的地，用抗菌濕紙巾擦拭手把，回家後不要把行李箱放床上，以免將細菌灰塵帶上床。