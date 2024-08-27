馬英九前總統被控教唆洩密案的辯護律師蔡茂松，因2017年處理1件離婚訴訟時，以避免施姓當事人妻子要求分配剩餘財產為由，代施「保管」100萬元現金，並開立本票擔保，事後蔡未還錢而挨告，法院雖判決蔡無罪確定，但蔡仍遭移付懲戒。律師懲戒委員會認定，蔡身為律師，卻與當事人發生金錢糾葛，違反律師法及律師倫理規範，決議蔡停止執行職務6月，須自費接受律師倫理規範12小時研習。

蔡茂松是美國杜克大學法學碩士，司法官20期結業，曾任板橋地檢署主任檢察官、台灣高檢署檢察官，轉任律師時曾參與過前衛生署長涂醒哲遭誣指舔耳案、前總統馬英九被控洩密案、SOGO百貨股權案等多項官司訴訟，但他2018年因向訴訟雙方收錢提供法律意見，被判刑10月、減刑5月確定，曾遭律懲會決議蔡停止執行職務1年。

檢方調查，蔡2017年幫施姓男子處理離婚相關的多件民刑事官司，9月9日當天雙方約在蔡茂松的事務所見面，蔡得知施身上有100萬元現金，告知施這筆錢可能會在離婚訴訟中，被妻子請求剩餘財產分配，建議施把錢交他保管。

施男要求蔡不可動支這筆錢，蔡簽下1張2年後到期的100萬元本票擔保，上面註記「僅供借據使用」結果2019年本票到期，蔡卻沒有還錢，施男提告，遭北檢依業務侵占罪起訴。

台北地院一審判蔡無罪，台灣高等法院二審改判蔡徒刑6月，緩刑2年，案經最高法院撤銷發回，高院更一審仍判蔡無罪，全案確定。

不過，檢方認為蔡身為律師，卻與訴訟當事人有金錢糾葛，其行為違反律師法、律師倫理規範，律懲會決議蔡停止執行職務6月，須自費接受律師倫理規範12小時研習。