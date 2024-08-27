物理學家霍金和愛因斯坦以卓越的才智而聞名，並留下影響後世的研究成果。然而，有一名英國女子的智商卻超越他們。來自赫特福郡（Hertfordshire）的桃德（Melissa Todd）年僅12歲時，便通過了世界頂級智商俱樂部「門薩」的考試，加入社團，更考上了牛津大學。然而，如今她卻成為性工作者，賺進上百萬美元。

綜合外電報導，現年47歲的桃德來自英格蘭東部赫特福郡，12歲那年她參加「門薩」考試，IQ測出178，可能比愛因斯坦和霍金還高。雖然愛因斯坦和霍金都沒有參加過「門薩」考試，但估計他們的智商在160左右。桃德當時被英媒譽為「英國的大腦」，每次考試都拿A，也順利考進牛津大學，成為家中第一個上大學的人，還曾和前任首相特拉斯（Liz Truss）一起上過課。

然而，桃德是家裡第一位學者，但大學生活對她來說，卻充滿挑戰。她說：「我休學了一年，因為我完全瘋了，常常為了學業大哭。所以我想休學一年，然後我在報紙上看到了一份桌邊舞孃的徵才廣告。」桃德當下不知道該怎麼做，只是覺得「這聽起來很有趣」，她當時很需要錢，而這份工作每晚可讓她賺600英鎊（約新台幣2.5萬），而且她相當喜歡跳舞，因此決定嘗試。

儘管桃德的個性內向、害羞，但她卻意外的熱愛這份工作，如今她已在情色產業工作28年，曾經拍攝雜誌、到世界各地參加奢華的性愛派對，收入高達數百萬。她也出了一本書，透露這幾年在成人產業工作的體悟與心得，更稱性工作者常被汙名化，「我認識的很多性工作者都非常聰明和富有創造力——因為你要一直推銷自己。」桃德希望外界能透過她的書，對性工作者有所改觀。