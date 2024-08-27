觀光署鑒於疫情對國際觀光發展衝擊，自2020年起積極致力推動觀光圈政策，盼運用觀光圈及產業聯盟建構區域旅遊品牌，營造觀光景點在地魅力及異質性特色，提升觀光環境旅遊品質，開發精緻、深度、在地、特色的多元主題旅遊產品及體驗，展現多元觀光魅力。

觀光署主秘方正光表示，台灣觀光圈已從17個增至18個，北部作為台灣陸海空入口，盼藉由本次座談會凝聚北部觀光產業共識。此外，觀光與生活密不可分，如何發揮地方特色，讓產業在地紮根，越在地越國際，邁向2025觀光立國目標。

觀光署表示，隨著全球旅遊業復甦，北部在國境開放後成為國際遊客首站，全球永續議題也已成為不可逆轉的發展趨勢。期許未來北觀光區有更多創新作法和合作連結機會，以推動區域觀光實現，打出北觀光區國際旅遊品牌。

觀光署亦期盼透過座談會促進公私部門間、觀光產業夥伴間的連結及跨域合作，形成推動區域觀光的交流平台，打造台灣北觀光區永續旅遊環境，也讓國內外旅客能更深入認識屬於北台灣多元且獨特的旅遊魅力。