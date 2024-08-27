大陸官方微信公眾號「中國駐加拿大使館」當地時間26日消息，中國大陸駐加拿大使館發言人發表談話指出，加拿大政府8月26日不顧中方一再反對和嚴正交涉，一意孤行宣布對中國大陸電動汽車等加徵100％附加關稅。中方強調，此舉完全是損人不利己。並表示強烈不滿和堅決反對。

陸駐加使館發言人稱，加方此舉是典型的貿易保護主義和政治主導行為，罔顧世貿規則，與加方自詡全球自由貿易和應對氣候變化的宣導者的立場不符。此舉將破壞中加正常經貿合作，損害加消費者和企業利益、不利於加綠色轉型和全球應對氣變努力，完全是損人不利己。

發言人強調，中國電動汽車等依靠持續技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭快速發展，是比較優勢和市場規律共同作用的結果，不是依靠補貼取得競爭優勢。加方關於對中國所謂的「產能過剩」的指責毫無依據。中國電動汽車產業的發展為世界應對氣候變化、實現能源綠色轉型作出了積極貢獻。

發言人表示，中方敦促加方尊重客觀事實，遵守世貿組織規則，立即糾正錯誤作法，不要將經貿問題政治化。中方將採取一切必要措施維護中國企業的正當權益。