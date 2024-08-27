隨著今年韓國啦啦隊大舉來台，讓人看得眼花撩亂，不小心忽略其他女孩的存在。近日，就有網友發文分享，其實還有兩名日本啦啦隊在台灣發展，而且笑起來超級甜，資訊曝光後立刻轟動PTT，直呼：「真的暈爛！」

PTT表特版，近期出現文章專門分享統一獅啦啦隊UniGirls的兩名可愛的日本成員，分別是希美（Nozomi）以及千紘（Chihiro）。可以看到短髮的希美外型清純亮眼，笑起來十分甜美，彷彿全身上下都充滿著活力，開扣的應援服裝，更突顯她的好身材。

另一位日本女孩千紘，則是頂著一頭棕色長髮，搭配一雙電人的大眼睛，甜美的笑容比台南的太陽還厲害，讓球迷瞬間融化，在某些角度還意外與「千年一遇美少女」橋本環奈有些相似，好身材同樣深藏不露。

兩位日本啦啦隊笑起來甜美又可愛，讓球迷暈到不行。（圖／IG千紘、希美）

兩篇貼文在PTT曝光後，立刻湧入眾多網友推文直言：「nozomi超婆」、「No醬可愛暈爆」、「有夠可愛，不輸韓援」、「本人親切又可愛」、「統一應該再多推她們欸」、「16蹲變16後空翻~強」、「鄰家女孩，還會後空翻」、「真希望兩日援，她們能一直待我喵」、「甜到會融化的那種，看她笑真的直接暈爛」、「戀愛惹。」

除了笑容，兩位都身懷絕技，特別是希美（左）還可以連續後手翻。（圖／IG千紘、希美）

事實上，希美和千紘過去是日本職棒西武獅的啦啦隊成員，去年來台與統一獅交流後掀起球迷熱烈迴響，進而奠定緣分。今年來台加盟後，有意對抗來勢洶洶的韓團大軍，更為球場增添話題。有趣的是，除了兩位日本正妹，統一獅還簽下了韓國啦啦隊女神趙娟週，也創下中職啦啦隊史上同時存在日、韓、台3位不同國籍的啦啦隊女孩紀錄，球迷都希望明年能通通續約。