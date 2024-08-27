小編今天（27）日精選5件不可不知的國內外財經大事。為吸引更多外資，金管會26日宣布，開放境外外國機構投資人（FINI）得指定二家以上保管機構，預計2025年3月之前上路。金管會表示，開放後，將有助於提高外資對國內資本市場的投資效率、降低外資管理資產的成本，進而提升外資投資台股的意願。

【1】吸引外資 放寬保管機構家數

金管會指出，為吸引更多國際資金投資台股，並打造更友善外資的投資環境，決議開放境外外國機構投資人（FINI）可以指定二家以上保管機構。開放後，FINI可以指定二家以上的保管機構，並應指定一家主保管機構及最多三家的次保管機構。

【2】季線卡關台股短線選股不選市

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會釋出降息風向球，目前9月降息幾乎完全底定，降息1碼（0.25個百分點）的機率較高，近期市場對28日輝達財報及AI未來前景分析更關心，預期觀望氣氛可能延續，加權指數技術面目前面臨季線壓力，短線以個股表現為主，選股不選市為主軸。

【3】中鋼前七月獲利 勁增2倍

中鋼（2002）因鋼鐵銷售數量、單位毛利、營建工程毛利三增，加上業外收入助攻，26日公布自結7月合併稅前盈餘5.81億元、轉盈，累計前七月合併稅前盈餘增至40.8億元、年增218.5％。由於大陸管控鋼鐵產量、美國利率可望調降、需求增加等因素，中鋼第四季可望勝過第三季，迎佳績。

【4】搶搭行情 ETF新兵報到

經歷上半年的高股息ETF募集大戰之後，下半年報到的ETF則多以債券ETF、單一區域型ETF、以及趨勢主題型ETF為主，近期也將有多檔ETF新兵將密集報到，包括大華投等美債15Y＋（00959B）、凱基台灣AI50（00952）、兆豐US優選投等債（00957B）、永豐ESG銀行債15＋（00958B）、野村全球航運龍頭息收ETF（00960）等。

【5】強勢比特幣 漲跌消息角力

美國聯準會主席鮑爾23日放鴿，比特幣當日從6萬美元一度衝高站上近6.5萬美元，但因社群軟體Telegram創始人Pavel Durov在法國被捕，Telegram開發的區塊鏈項目受影響，TON幣一度下跌逾20％，部分投資人擔心會對幣圈造成連鎖效應。專家指出，目前比特幣買盤力道不足，接下來關鍵是美國第二季GDP修正值、PCE，驗證經濟是否衰退、通膨是否降溫至可降息的程度。