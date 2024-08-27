知名連鎖迴轉壽司「藏壽司」近日與人氣超高的《吉伊卡哇》合作，聯名推出18款造型扭蛋，讓粉絲全都瘋了！民眾湧入門市吃壽司，只為抽到可愛的立體吊飾扭蛋，不過有男網友抱怨，3天內吃了4次藏壽司還是只抽到徽章跟紙膠帶，女友當場落淚狂哭，讓他只能在網路上找人幫忙代吃，並願意支付一半的餐費。

一名男網友近日在「zuvio」表示，3天內已跟女友一起吃了4次藏壽司，女友的食量很小，約吃6至7盤壽司就飽了，為了湊夠25盤抽轉蛋他只能努力狂塞，但都只抽到徽章跟紙膠帶，最後女友直接在他面前哭出來，讓他超心疼。

原PO指出，因為他不吃生食的關係，每次去藏壽司都點玉子燒、豆皮壽司及玉米壽司等，第一次吃到有想吐的感覺，因此認真想請人幫忙代吃，限定北部地區，他會幫忙支付一半的餐費，「拜託幫我女友抽到吉伊卡哇，她只是個喜歡吉伊卡哇的可愛女子而已。」

其他人則安慰「過一陣子一定有人會賣，別擔心」、「你也太寵了吧，加加，願意幫你女朋友抽」、「應該沒有限制抽到才算吧？那我報名」、「這裡有一對情侶可幫吃」、「通常越多人想要的東西越不好中，所以不是歐皇別挑戰了吧」、「吉伊卡哇可愛，推你很有心」。