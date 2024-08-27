暑假結束，近日不少大陸的大學陸續迎來新生報到，一位北京大學的大一社會學系新生丁文鑫，就以特殊的方式開啟自己的大學之旅。從上海出發騎行歷經15天、共1328公里來到北京大學報到。

據了解，從今年大陸高考剛結束後，丁文鑫就為自己買了一輛自行車，並專門進行騎行訓練來提高個人體力與運動能力，並學習修車技術、練習換輪胎，把路上可能遇到的問題列成清單逐一攻破，也提前規劃好路線和應急預案以備不時之需

實際上，最初丁文鑫的父母並不贊同他從上海騎自行車到北大的想法。但在他一再堅持下，父母最終被說服。終於丁文鑫帶著一張地圖騎著自行車，按照規劃的路線從上海出發，一路向北，每天到達住宿地也會第一時間給家裡報平安

但路途也確實面臨艱辛，丁文鑫說自己路上也經歷了中暑、遇到了暴雨，中間居無定所、食無常地、爆胎、壞刹車更是常事。但從他路上自拍的照片與體驗也同樣獲得不少，像是劃過夜空的流星、雨過天晴後的彩虹、山頂初升的太陽，還遇到了許多熱心的朋友。