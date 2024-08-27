繼銅箔基板廠台光電(2383)之後，臻鼎-KY再宣布與軟板材料廠台虹簽署戰略合作協議，希望鞏固上游材料合作關係。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，台虹科技為FCCL全球領先廠商，在軟板材料的研發與製造累積豐富的經驗，台虹與臻鼎-KY合作已有10幾年，合作過程中互相助力，各自達到FCCL領域和PCB領域的世界領先地位，相信在面對未來技術迭代提升的挑戰、數位化轉型及綠色生產要求上，台虹和臻鼎可藉著此次合作深化互相分享與助力，打造全新的CPC產業鏈。

臻鼎-KY與台虹合作將整合各自資源優勢，共同開發和拓展目標市場，並採取協同行銷的市場開拓策略，亦將定期分享其所屬行業的前端產品資訊、行業發展資訊及提供產品技術支援，在新材料、關鍵技術研發領域展開全方位合作，充分發揮各自的技術優勢和創新能力，並開展技術交流與經驗分享，共同推動行業技術進步。

台虹科技董事長孫達汶表示，此次與臻鼎確認戰略夥伴關係，能進一步掌握市場新需求，建立長期穩定的合作關係，發揮各自優勢，建立全面的戰略性合作夥伴關係。